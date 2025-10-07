Unas 300 personas reciben a la docena de catalanes de la Flotilla en Barcelona

Archivo - Despedida a la Global Sunat Flotilla en agosto - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Les reciben en privado el conseller Duch y el delegado Carlos Prieto

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

Unas 300 personas han recibido en Barcelona a los aproximadamente 12 miembros catalanes de la Global Sumud Flotilla que han aterrizado sobre las 23.40 del lunes en el Aeropuerto de Barcelona: forman parte del grupo deportado por Israel horas antes.

Entre quienes han llegado a Barcelona están la diputada de las CUP en el Parlament Pilar Castillejo; el miembro de la dirección del partido y del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas; el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader y Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.

Este mismo lunes habían hecho escala en Atenas y se acogieron a la posibilidad de volar directamente a Barcelona, donde está previsto que les reciban en privado el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, antes de ser recibidos a la salida por la gente que les esperaba.