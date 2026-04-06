303.494 vehículos vuelven a Barcelona hasta las 10 horas de este lunes, el 51,4% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
303.494 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12 horas de este domingo y las 10 de este lunes, el 51,4% de los 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Se prevé que todos estos vehículos vuelvan entre el domingo y especialmente este lunes de Pascua, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa
Entre el jueves y el viernes pasados, se calcula que 560.000 vehículos salieron del área de Barcelona.