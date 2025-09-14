307 municipios catalanes se adhieren a la Semana Europea de la Movilidad

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

307 municipios catalanes se han adherido a la Semana Europea de la Movilidad que se celebrará del 16 al 22 de septiembre alrededor de Europa para promover hábitos de movilidad sostenibles, seguros y saludables.

Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de septiembre en la web del Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, por lo que el número podría aumentar, explica en un comunicado este domingo.

La cifra actual representa el 84% del total de municipios que se han adherido en toda España, para una edición cuyo tema principal es la movilidad para todos, bajo el lema '¡Combina y muévete!'.

El objetivo es poner el foco en la accesibilidad del transporte y asegurar la igualdad de oportunidades para que el acceso al transporte público no se vea condicionado por los ingresos, el lugar de residencia, el género o las capacidades.

Pueblos y ciudades adheridas realizarán 459 actividades durante toda la semana, de las cuales 102 serán celebraciones del Dia sin coches, 97 caminatas y 79 marchas ciclistas.

El Departament que lidera Sílvia Paneque también organizará la actividad 'Quin soroll que fem', en Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, donde los participantes medirán los decibelios en diferentes puntos de la ciudad y podrán plantear medidas para reducir el ruido.