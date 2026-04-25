325 personas participan en la caminata y bicicletada popular de la Via Blava Anoia

Caminata popular en la Via Blava Anoia organizada por la Diputació de Barcelona - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

325 personas han participado este sábado en la caminata y bicicletada popular para descubrir el primer tramo de la Via Blava Anoia inaugurado el pasado noviembre, organizada por la Diputación de Barcelona junto con el Consell Comarcal de l'Anoia y los ayuntamientos de Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba y Santa Margarida de Montbui (Barcelona).

El recorrido proponía diversas modalidades: una caminata corta de 11 kilómetros, otra larga de 14 y una bicicletada de 18 kilómetros, con un trazado de 4 kilómetros para personas con movilidad reducida, informa en un comunicado este sábado.

La diputada de Turismo de la Diputación de Barcelona, Ana Herrera, ha destacado que la Via Blava Anoia es "una realidad que conecta municipios, recupera el paisaje y genera nuevas formas de relación con el territorio".