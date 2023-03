Unas 3.300 personas participan en la manifestación de estudiantes por el 8M en Barcelona

748308.1.260.149.20230308133316 Varias mujeres con carteles participan en una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes y ‘Libres y Combativas’, por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de marzo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la marcha, la - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Unas 3.300 personas, según la Guardia Urbana, han participado este miércoles en la manifestación convocada por sindicatos estudiantiles en el centro de Barcelona por el Día Internacional de la Mujer.

Llamados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la plataforma Lliures i Combatives del Sindicat d'Estudiants (SE), la manifestación se ha iniciado en plaza Universitat.

La protesta, formada mayoritariamente por estudiantes de Secundaria y con el lila como color predominante, ha discurrido sin incidentes hasta llegar a la plaza Sant Jaume de Barcelona, tras bajar por Via Laietana.

Lemas y cánticos como 'Feminismo es luchar'; 'Huelga por la coeducación'; 'Hartas de la justicia machista y fascista'; 'No nos mires, únete'; 'Sola, borracha, quiero llegar a casa', y 'Las calles serán feministas' han presidido la marcha.

Entre los lemas de las pancartas que portaban los manifestantes figuraban 'No nací mujer para que me maten'; 'Me estoy saltando clase, pero estoy haciendo historia' y 'El futuro será feminista o no será'.

En un ambiente festivo en plaza Sant Jaume, se han coreado canciones como '¿A quién le importa?' de Alaska y Dinarama, y 'Ay, mamá', de Rigoberta Bandini, y se ha construido un pequeño 'castell' coronado por un pañuelo lila.

La portavoz del SEPC, Marta Daviu, ha apostado por el modelo de la coeducación como herramienta transformadora, y ha advertido de que las aulas no son "espacios seguros, con protocolos inefectivos".

Daviu ha remarcado un "muy elevado" seguimiento de la huelga estudiantil, y ha confiado en que la manifestación de la tarde unitaria por el 8M sea masiva.