34 municipios de Tarragona, Lleida y Barcelona están en peligro extremo de incendio este sábado

Municipios en riesgo de incendio en Catalunya este sábado - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
34 municipios de 10 comarcas en Tarragona, Lleida y Barcelona se encuentran en peligro extremo de incendio este sábado, según el plan Alfa de los Agents Rurals de la Generalitat.
Además, hay 356 municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio, han informado en un apunte en 'X'.
Protecció Civil de la Generalitat puso en alerta este viernes el plan Infocat por peligro de incendio y el plan Procicat por alerta de calor intenso.