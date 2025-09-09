36 avisos relacionados con el episodio de tormentas en Catalunya hasta las 7.30 horas

Árbol caído en Vinyoles (Barcelona) este lunes por la noche - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han recibido 36 avisos relacionados con el episodio de tormentas en Catalunya entre las 22 horas de este lunes hasta las 7.30 horas de este martes, siendo "ninguno grave".

La mayoría de avisos han sido para retirar árboles o atender alguna incidencia causada por la acumulación de agua, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Meteocat ha señalado que la temperatura para este martes ha bajado respecto a este martes "de forma ligera" en toda Catalunya, fruto del cambio de masa y la precipitación que ha afectado o afecta a gran parte del territorio.

La precipitación se ha intensificado este martes por la mañana en el prelitoral y litoral sur y central y han pedido "precaución" en las próximas horas en estos sectores.

Han apuntado que esta madrugada han caído más de 40 milímetros de lluvia en 30 minutos y que las precipitaciones se han concentrado en las comarcas del Camp de Tarragona.