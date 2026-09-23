383 municipios catalanes participan en la Semana Europea de la Movilidad 2026

Merchandising de la Semana Europea de la Movilidad 2026 - GENERALITAT

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

383 municipios catalanes, que suman el 86% de la población, han participado en la edición 2026 de la Semana Europea de la Movilidad, ha explicado la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

La consellera Sílvia Paneque ha celebrado que se trata de una cifra récord que "indica que cada vez hay más conciencia de la importancia de disponer de alternativas de transporte sostenible y de espacios públicos pensados para las personas.

La edición de este año se ha centrado en la justicia intergeneracional y en la necesidad de garantizar opciones de movilidad accesibles, seguras y sostenibles.

En total, se han organizado 490 actividades, entre las que ha habido 87 paseadas, 55 bicicletadas y 89 actividades vinculadas a la bicicleta, además de acciones de sensibilización, jornadas divulgativas e iniciativas educativas.

Durante la semana, los municipios adheridos han comunicado la implantación de 1.532 medidas permanentes destinadas a fomentar los desplazamientos a pie, en bici y en transporte público.