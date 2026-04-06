396.261 vehículos vuelven a Barcelona hasta las 14 horas de este lunes, el 67,2% de los previstos

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

396.261 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12 horas de este domingo y las 14 de este lunes, el 67,2% de los 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Se prevé que todos estos vehículos vuelvan entre el domingo y especialmente este lunes de Pascua, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa

La carretera C-17, que había quedado cerrada en sentido Barcelona la mañana de este lunes por un accidente, ya ha reabierto, si bien con intensidad de tráfico en su tramo cerca de Gurb (Barcelona).