3Cat dedica la 35 edición de La Marató a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares

Foto de familia de La Marató de 3Cat. - 3CAT

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares centrarán la 35 edición de La Marató de 3Cat, que se celebrará el domingo 13 de diciembre, con el objetivo de impulsar la investigación y sensibilizar sobre el impacto de estas patologías.

Raquel Sanz y Miki Núñez conducirán La Marató en TV3, mientras en Catalunya Ràdio lo hará Roger Escapa con una edición especial de 'El Suplement', informa 3Cat en un comunicado de este martes.

El programa de televisión comenzará a las 9.30 desde la Torre de Collserola de Barcelona, donde se alargará hasta las 14.30, y se retomará a las 16 horas desde el Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona), hasta la 1 de la madrugada.

MÁS DE 40 TESTIMONIOS

La jornada dará voz a más de 40 testimonios de personas afectadas y pondrá el foco en las personas cuidadoras, y contará con divulgación científica de especialistas y caras conocidas de 3Cat como Helena Garcia Melero, Toni Cruanyes, Marc Ribas y Elisenda Carod, entre otros.

La programación incluye también una 'travessa' especial de Raquel Sans y Miki Núñez; un partido de fútbol solidario; una edición especial del 'Info K', y un capítulo especial de 'Com si fos ahir', entre otros.

EL DISC DE LA MARATÓ

El Disc de la Marató, dirigido por primera vez por Marc Mateu, se pondrá a la venta el 29 de noviembre e incluirá 'Vestigis', un poema de Mireia Calafell sobre los efectos del Alzheimer recitado por la actriz Carme Elias, con música del Quartet Brossa.

El disco también tendrá la versión de 'No tinc temps', de Mazoni, a cargo de Lax'n'Busto con Pemi Fortuny, y la reinterpretación de 'Ai, Dolors', de Manel, por parte de Roger Mas, entre un total de 12 propuestas.

NEURODEGENERATIVAS Y NEUROMUSCULARES

Las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares comprenden más de 750 patologías que sufren cerca de 300.000 personas en Catalunya, y afectan al cerebro, el sistema nervioso y la musculatura.

Tienen en común que son incurables, irreversibles, todas degeneran, se detectan tarde y, en la mayoría de casos, sus causas son desconocidas.

Pueden comportar una pérdida de autonomía y una necesidad "creciente" de apoyo, y su impacto alcanza también a las familias y las personas cuidadoras, que a menudo deben afrontar una carga física, emocional y social.