3Cat producirá una serie sobre Ferran Adrià y El Bulli con Miquel Fernández y Mònica López

'Gènesi' Se Ha Anunciado En El Marco Del Festival Internacional De Cine De San Sebastián. - 3CAT

Se estrenará en otoño de 2026 con el título 'Gènesi'

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

3Cat producirá, junto a Minoria Absoluta y Fishcorb Media, una serie basada en hechos reales pero con licencias dramáticas sobre Ferran Adrià y El Bulli, que contará con Miquel Fernández, Mònica López, Ivan Massagué y Carlos Cuevas, bajo la dirección de David Pujol.

La producción, con el título 'Gènesi', tendrá 6 capítulos, se empezará a rodar en diciembre y se estrenará en otoño de 2026 en 3Cat, en exclusiva y en catalán, y más adelante llegará a Netflix, informa la corporación catalana en un comunicado de este lunes.

La historia y sus contenidos, que cuentan con la aprobación de ElBulli Foundation, combinará tramas y secretos personales en el pasado y el presente, y tendrá una "estética cuidada" que pretende homenajear a la alta gastronomía y la cocina tradicional.

El anuncio se ha llevado a cabo en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y coincide con la distinción de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

"UNA APUESTA DE PAÍS"

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha asegurado que el proyecto no es solo una serie, sino "una apuesta de país", así como una alianza entre cultura, gastronomía y audiovisual que quiere explicar Catalunya al público global, textualmente.

"Queremos seguir siendo el motor de la industria audiovisual de país. Y queremos seguir haciéndolo en catalán. Nuestra lengua necesita ser hablada pero sobre todo vivida", ha dicho Romà.