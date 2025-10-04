Unas 40 entidades solidarias y ONG de Lleida participan en la II feria Fes Món

LLEIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 40 entidades solidarias y ONG de Lleida han participado este sábado en la II feria solidaria Fes Món, donde exponen sus proyectos a la ciudadanía, además de gastronomía, arte y cultura típicos de sus países de origen para poner en valor su trabajo.

La feria ha adaptado su programación para acoger a las 19 una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, informa el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacado la labor de las más de 40 entidades que participan, ya que explican cómo se puede colaborar "para hacer un mundo mejor", y ha defendido pensar en las personas que necesitan apoyo.