Unos 40 trabajadores del 112 piden a la Generalitat "internalizar" el servicio y un convenio propio

Concentración de trabajadores del 112 en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 40 trabajadores del teléfono de emergencias de Catalunya 112 se han concentrado este miércoles por la mañana ante la Conselleria de Interior de la Generalitat, donde han reclamado "internalizar" el servicio a través de la creación de un convenio propio adaptado a la realidad de su servicio.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios el representante de la plantilla del CGT en Reus (Tarragona), Martí Vallvé, y el de CC.OO en el centro de Zona Franca en Barcelona, Christian Díaz-Santos, las dos salas donde se canalizan las llamadas de emergencias de Catalunya y que, según ellos, no pueden ofrecer una respuesta adecuada al ciudadano por la falta de recursos.

"Pedimos que el servicio esté internalizado para tener unas condiciones más adecuadas para dar respuesta a la demanda del ciudadano. Esto se traduce en condiciones internas más potentes y tecnologías más eficientes", ha subrayado Díaz-Santos, que ha indicado que ahora cuentan con recursos muy limitados, tanto materiales como humanos.

La concentración, que ha coincidido con el Día Internacional del 112, ha empezado sobre las 11.00 horas ante el Departamento y ha congregado a diversos trabajadores del de Comunidades Autónomas como Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ya que también están "privatizados" y con convenios que gestionan empresas externas, ha indicado Vallvé.

Los trabajadores han cantado proclamas como 'No no no a la externalització', 'Les emergències no son un negoci' y 'Què passa, què passa, que es privatitza massa', y sobre las 11.15 han cortado la calle Diputació y el paseo de Sant Joan, a pesar de no generar afectaciones en el tráfico.

"PICOS DE TRABAJO"

En sus respectivas declaraciones, ambos trabajadores han lamentado las "malas condiciones" bajo las que trabajan por el escaso personal y lo mal pagado que está, en sus palabras, a pesar de poner en valor que están preparados para atender las emergencias que se producen día a día.

No obstante, Díaz-Santos ha indicado que en situaciones de temporales extremos o incidentes graves sufren "picos de trabajo" que les obliga a acumular llamadas en espera, por lo que la respuesta no es eficiente, y ha concluido afirmando que el servicio no está preparado para dar respuesta a incidentes de esta magnitud.