400 médicos concentrados en Barcelona reclaman a Illa negociar mejores condiciones laborales

Médicos concentrados en la plaza Sant Jaume de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Unos 400 médicos se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reclamar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se siente a negociar una mejora de condiciones laborales y la reducción de la presión asistencial, entre otros.

La manifestación, que ha empezado hacia las 11 horas, se enmarca en la 11 jornada de huelga convocada en Catalunya desde el pasado noviembre, coincidiendo este miércoles con el paro convocado a nivel estatal, para reclamar también un convenio propio y el fin de las guardias de 24 horas.

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha leído un manifiesto que "debería oírse en el Parlament", en el que ha pedido al presidente catalán que no se desentienda de la negociación, como considera que ha hecho la consellera de Salud, Olga Pané.

"La inacción, a estas alturas, es una decisión política", ha añadido Lleonart, que ha señalado como responsables de la situación no solo al Govern de la Generalitat, sino también a los grupos políticos que han permitido la aprobación de los Presupuestos.

"Ponga la puñetera mesa. Dialoguemos, pactemos y fijemos las bases de un sistema de salud de calidad en el que los médico trabajen con confort, motivación y orgullo", ha insistido, alertando de una posible fuga de profesionales hasta otros países europeos o hacia la sanidad privada.

El secretario general ha apuntado también que los profesionales han "cambiado el chip", y que ya no quieren soportar más sobrecarga, presión asistencial ni jornadas laborales más largas que cualquier otra profesión médica.

COMPETENCIAS Y PRESUPUESTOS

En declaraciones posteriores a la prensa, Lleonart ha insistido en que es "total y absolutamente falso" que la Generalitat no tenga competencias ni pueda sentarse a negociar, algo que entiende que muestra el hecho que en otras comunidades --Aragón, Galicia-- se haya llegado a acuerdos para desconvocar las huelgas autonómicas.

Asimismo, ha criticado que los nuevos Presupuestos no sirvan para solucionar la "grave crisis sanitaria" de Catalunya, y que se destinen paridos a la nueva Catalunya, el Consorcio de la Zona Franca o el Tren Orbital, que duda que llegue a ver algún día.

"Es el manual político de la patada adelante. No cuela", ha zanjado.

CONFESIONARIO Y PANCARTAS

El sindicato ha escenificado un confesionario "al estilo Rosalía", con unas sillas y un fondo de tela, en el que varios médicos han relatado algunas de sus experiencias laborales negativas.

Entre otros, han 'confesado' haberse perdido momentos familiares importantes por motivos de trabajo, haber estado cerca de sufrir un accidente de tráfico debido al cansancio después de una jornada laboral excesiva y haber tenido que recurrir a la medicación y el alcohol para dormir tras una guardia de 24 horas.

A lo largo de la concentración, se han podido leer carteles como 'Tanta espera ens desespera', 'Tot té un límit', 'Menys corbates i més bates' y 'La nostra veu, el nostre conveni', y se han oído cánticos de 'Conveni mèdic ja!' y 'No és vocació, és explotació'.

Además, han desplegado una gran pancarta con el mensaje 'Ni un minuto más', en referencia a una campaña recientemente impulsada por Metges de Catalunya que insta a los facultativos a no alargar su jornada laboral más allá de lo que pone su contrato.

Según Lleonart, el 80% del servicio de Anestesia del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se ha sumado a la campaña, y el secretario espero que eso "se extienda como mancha de aceite".