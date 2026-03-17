Unos 4.000 docentes se manifiestan en Tarragona en el segundo día de huelga, según Guardia Urbana

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 4.000 docentes se han manifestado el mediodía de este martes en Tarragona en la segunda jornada de huelga descentralizada de profesores de Catalunya, según fuentes la Guardia Urbana de Tarragona.

La huelga está teniendo un seguimiento del 34,37% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, según datos de las 13 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Están llamados a la huelga el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

Los profesores también han cortado a primera hora de la mañana los accesos al Puerto de Tarragona por la A-27 a las 8 de la mañana y la AP-2 y la N-240 en ambos sentidos en Montblanc (Tarragona), sobre las 8.30 horas.

Después, sobre las 11.15 horas, también han cortado la A-7 en ambos sentidos de la marcha a la altura de Tarragona.