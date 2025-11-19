42 comerciantes participan en cursos de escaparates de Navidad de la Cámara de Terrassa (Barcelona)

Momento de uno de los talleres. - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

42 profesionales del sector comercio han participado en los talleres de escaparates de Navidad de la Cámara de Terrassa (Barcelona), informa la corporación este miércoles.

La mayoría de participantes han sido de Terrassa, aunque también han asistido comerciantes de Rubí (Barcelona), y son de sectores como la alimentación, el hogar, la papelería o la fotografía, entre otros.

La responsable del Área de Comercio de la Cámara, Elisenda Moncada, ha explicado que la iniciativa tiene el objetivo de "dar herramientas al comercio de proximidad y apoyo a las campañas clave" para la actividad económica.

Los talleres han presentado técnicas e ideas creativas para reforzar el atractivo visual de los escaparates y los espacios interiores de los locales durante la campaña de Navidad.

Han puesto el foco en las tendencias visuales de Navidad, la composición, la creación de experiencias de compra y la aplicación de recursos asequibles.