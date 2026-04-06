437.971 vehículos vuelven a Barcelona hasta las 16 horas de este lunes, el 74,2% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: lunes, 6 abril 2026 16:29
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BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

437.971 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12 horas de este domingo y las 16 de este lunes, el 74,2% de los 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Se prevé que todos estos vehículos vuelvan entre el domingo y especialmente este lunes de Pascua, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa.

Este lunes por la tarde se está registrando lentitud y retenciones en la AP-7 entre Santa Oliva (Tarragona) y Santa Margarida i els Monjos en sentido Martorell (Barcelona); en la A-2 hay un carril cortado en Palau d'Anglesola (Lleida) en sentido Barcelona, con tres kilómetros de retenciones desde Bell-lloc d'Urgell (Lleida) y, además, la N-II está cortada entre Sidamon (Lleida) y Bell-lloc por un accidente.

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