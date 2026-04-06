437.971 vehículos vuelven a Barcelona hasta las 16 horas de este lunes, el 74,2% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

437.971 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12 horas de este domingo y las 16 de este lunes, el 74,2% de los 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Se prevé que todos estos vehículos vuelvan entre el domingo y especialmente este lunes de Pascua, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa.

Este lunes por la tarde se está registrando lentitud y retenciones en la AP-7 entre Santa Oliva (Tarragona) y Santa Margarida i els Monjos en sentido Martorell (Barcelona); en la A-2 hay un carril cortado en Palau d'Anglesola (Lleida) en sentido Barcelona, con tres kilómetros de retenciones desde Bell-lloc d'Urgell (Lleida) y, además, la N-II está cortada entre Sidamon (Lleida) y Bell-lloc por un accidente.