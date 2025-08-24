La 43a edición del Festival Ésdansa de Les Preses (Girona) cierra con más de 10.000 espectadores

Acto en la 43a edición del Festival Ésdansa de Les Preses (Girona) - FESTIVAL ÉSDANSA / POL SOLE SALLES

GIRONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 43a edición del Festival Ésdansa de Les Preses (Girona) ha cerrado este domingo con más de 10.000 espectadores y varios espectáculos con entradas agotadas, reivindicando la danza como una "experiencia compartida y abierta a todo el mundo".

El festival ha presentado 26 proyectos artísticos, con más de 150 artistas, y toda su programación formativa, con líneas de trabajo centradas en cultura y paisaje, creación, internacionalización, divulgación y formación, ha informado la organización en un comunicado.

Además, el certamen de danza se ha visto obligado a cambiar la ubicación de la Festa al Parc, por culpa de la lluvia a lo largo de la semana, que se ha trasladado desde el Parc de Pedra Tosca a varias calles del centro.

La directora del festival, Núria Feixas, ha reivindicado los espacios al aire libre "como escenarios naturales para la danza, con propuestas que rompen barreras y acercan la danza a nuevos públicos".

"Seguimos mirando hacia la tradición para entender nuestras raíces e imaginar hacia dónde queremos avanzar", ha añadido, con la mirada puesta en la próxima edición del Festival Ésdansa, que se celebrará del 17 al 23 de agosto de 2026 en Les Preses.

Esta edición, que ha contado con el trabajo de más de 200 voluntarios, ha combinado tradición y contemporaneidad y se ha fijado especialmente en la cultura gallega, con la presencia de Xacarandaina y Nova Galega de Danza.

En cuanto al ámbito internacional, el festival ha contado con compañías de México (Cuezcomatl), Colombia (Sintana), Georgia (Khorumi) y Benín (Oshala).