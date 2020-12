El 44% de los hogares catalanes vulnerables con niños tiene problemas para comprar comida

Maricela jugando con su hija de 6 años - SAVE THE CHILDREN

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 44% de los hogares vulnerables con niños en Catalunya tiene problemas para afrontar los gastos en alimentación a consecuencia de la pandemia de Covid-19, según una encuesta de la entidad Save the Children difundida este lunes en un comunicado.

La encuesta, titulada 'El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables en Catalunya', también ha revelado que el 72% de estos hogares ha visto caer su nivel de ingresos, 30 puntos más que los hogares sin problemas económicos.

Un 43% de los encuestados en situación de vulnerabilidad ha perdido el trabajo, frente al 7% de los encuestados con más ingresos.

Además, el 14% de estos hogares ha sufrido cortes en los suministros básicos.

"Esta encuesta vuelve a mostrar que la infancia es la que más sufre los impactos de la pandemia", ha asegurado la responsable de políticas de infancia de Save the Children Catalunya, Emilie Rivas.

La encuesta también demuestra, según ha explicado la entidad, que estas fiestas navideñas van a ser muy distintas para muchos niños y niñas: 7 de cada 10 familias en situación de pobreza tendrán dificultad para que sus hijos reciban regalos; un 63% no podrá hacer frente a los gastos de las comidas de Navidad y 6 de cada 10 no podrán comprar ropa de abrigo.

"Esto nos preocupa especialmente por la salud emocional de las familias que, una vez más, ven con impotencia la situación de desigualdad en la que viven", ha añadido Rivas; 9 de cada 10 encuestados han referido sentirse preocupados, el 84%, estresados y el 66%, tristes.

"Estas Navidades no van a ser iguales y mi hija lo sabe; pero me dice que si está conmigo no pasa nada", ha explicado Maricela, que con 39 años y a cargo de una hija de 6 se ha quedado sin trabajo y se ha visto abocada a compartir piso; es uno de los testimonios que ha aportado la entidad para ilustrar las cifras de la encuesta.

Para luchar contra la pobreza infantil, Save the Children ha pedido reutilizar el presupuesto de la Renta Garantizada de Ciudadanía del 2020 para diseñar una nueva prestación basada en un ingreso mensual destinado a aquellas familias con menores a cargo, con unos ingresos anuales por debajo del umbral de la pobreza severa catalán (7.320 euros).