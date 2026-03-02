El 44,5% de jóvenes catalanes de 15-21 años quiere crear su empresa, según Young Business Talents

Archivo - Final de la competición Young Business Talents de 2025 - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 44,5% de jóvenes catalanes de 15 a 21 años quiere ser emprendedor y crear su empresa, el 11,9% que prevé ser empleado, el 10,5% opta por ser funcionario y el 31,1% no lo tiene claro, según el 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Los catalanes tienen además la "mayor vocación emprendedora de toda España": el 34,5% de jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su negocio y el 12,5% ser asalariado, según el informe de Abanca y Praxis MMT, informa Young Business Talents este lunes en un comunicado.

El 45,5% cree que el empleo empeorará en los próximos 5 años; el 72,2% cambiaría de país por trabajo (son los más predispuestos de toda España a emigrar de toda España, según el estudio); el 52,5% cree que su generación está más preparada que sus padres, y el 74,7% cree que tendrá más calidad de vida mejor que sus padres.

Entre los encuestados, los grandes factores para encontrar trabajo son experiencia (52,1%), interés y ganas de trabajar (52%), buen nivel de idiomas (47%)y conocimientos (44,9%).

Las principales condiciones que pondrían para trabajar en una empresa son cobrar más (44,3%), ir ascendiendo (41,3%), un buen ambiente de trabajo (34,9%) y estabilidad (32,9%).

NUÑO NOGUÉS

El director del informe, Nuño Nogués, interpreta que "la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho" porque creen que el trabajo por cuenta ajena se hace más inestable, surgen nuevas figuras profesionales y hay más cultura del emprendimiento.

El trabajo de campo se hizo de septiembre a noviembre de 2025 con 11.117 alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos básico, medio y superior de formación profesional, inscritos para la XIV competición educativa Young Business Talents.