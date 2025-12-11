45 bomberos voluntarios de Girona demandan a la Generalitat para exigir derechos laborales

Un grupo de Bombers Voluntaris - BOMBERS VOLUNTARIS

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

45 bomberos voluntarios de diversos parques de la provincia de Girona han presentado este jueves dos demandas conjuntas contra la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat para exigir mejoras en sus derechos laborales, según ha informado en un comunicado el colectivo 'Bombers precaris en lluita'.

Se trata de la tercera presentación de demandas por parte de este colectivo, después de que se hayan registrado en Lleida y Tarragona las últimas semanas, y en ellas sostienen que, pese a su denominación, la relación ha trascendido los límites del voluntariado para convertirse en "una relación laboral encubierta, constitutiva en un fraude de ley", según ha explicado el colectivo a Europa Press.

Finalmente, se prevé que el viernes 19 de diciembre sean los bomberos voluntarios de Barcelona los que presenten la demanda, ciudad en la que también hay prevista una movilización ante la Conselleria de Interior.