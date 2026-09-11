Unas 45.000 personas acuden a la manifestación independentista de Barcelona, según la Guardia Urbana

Manifestación de la ANC por la Diada - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 45.000 personas han participado en la manifestación independentista organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR en Barcelona, según la Guàrdia Urbana.

La manifestación en la capital catalana, dividida en dos columnas (una desde la Gran Via y otra desde la Catedral de Barcelona), ha comenzado puntualmente a las 17.14 horas, por la conmemoración del 11 de septiembre de 1714 y ha finalizado en la Plaça de Catalunya, donde se celebra el acto unitario.

Entre los participantes había también una sección de entidades internacionales y se han coreado consignas como 'In, inde, independencia'; 'Els carrers seran sempre nostres'; 'Visca Catalunya Lliure', y '1 d'octubre, ni oblit ni perdó'.