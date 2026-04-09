La 46 Cursa El Corte Inglés de Barcelona agota los 40.000 dorsales y amplía 10.000 más

Presentación de la 46 edición de la Cursa El Corte Inglés este jueves - EL CORTE INGLÉS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 46 Cursa El Corte Inglés ha agotado las 40.000 inscripciones gratuitas de la carrera "en un tiempo récord" y la organización ha ampliado la oferta en 10.000 dorsales más, hasta llegar a los 50.000 corredores.

La carrera, que se celebra el próximo 10 de mayo a partir de las 9 horas, saldrá en la avenida Diagonal y llegada en plaza Catalunya y transcurre por un circuito urbano de 10 kilómetros homologado por la Federación Catalana de Atletismo, ha informado la organización en un comunicado este jueves.

Como novedad, el recorrido incorporará el paseo de Sant Joan desde la plaza Tetuan hasta el Arc de Triomf en el kilómetro 9, "un cambio pensado para mejorar la experiencia de los participantes en los últimos compases de la carrera".

Este 2026 la Fundación Cruyff será la entidad social vinculada a la carrera y recaudarán el beneficio de las ventas de las camisetas solidarias que la marca de equipamiento deportivo Under Armour producirá y que llevarán el diseño de la artista catalana Marina Capdevila, autora también de la imagen del cartel de esta edición.

"La organización ha escogido esta fundación por su compromiso con la inclusión social a través del deporte y su labor para fomentar la actividad física entre niños, niñas y jóvenes", señalan.