La 47 edición de la Zurich Marató de Barcelona bate su récord al llegar a los 32.000 corredores

Presentación de la 47 Zurich Marató de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 47 edición de la Zurich Marató de Barcelona que se celebra este domingo batirá su récord de participación al llegar a los 32.000 corredores inscritos y que se asienta entre las 5 maratones más populares de Europa.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha presentado este viernes la prueba junto al director de eventos de RPM Sports, Cristian Llorens, que además contará con una participación internacional superior al 60%, informa el consistorio en un comunicado.

"Barcelona tiene una de las mejores maratones de Europa y este domingo volveremos a hacer historia", ha expresado Escudé, que ha recordado que la edición de este año coincide con la celebración del Any Gaudí y que la carrera pasará por la Sagrada Familia.

Ha añadido que, de los 32.000 inscritos, la presencia femenina crece y se sitúa en el 25%, y que la presencia de personas estrangeras supone un "importante impacto económico para la ciudad".

Por último, han presentado a los corredores de élite de nivel internacional que bajan de las 2 horas y 5 minutos en la categoría masculina y de las 2 horas y 10 minutos en la femenina como Kaan Kigen Özbilen (Turquía), Mekuant Ayenew Gebre (Etiopía), Zeineba Yimer Worku (Etiopía) o Marion Jepkonga Kibor (Kenia).