Mapa de riesgo de incendio forestal en Catalunya este viernes - GENERALITAT

LLEIDA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 municipios de 7 comarcas de Lleida y Tarragona vuelven al nivel muy alto de peligro por incendio forestal este viernes por la mañana.

En concreto, los municipios pertenecen a las comarcas ilerdenses de la Noguera, Segrià y las Garrigues, y a las tarraconenses de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Conca de Barberà, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que el peligro crece con el incremento de temperaturas, humedad relativa baja y las marinadas de tarde y han pedido precaución.