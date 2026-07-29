Un 48,8% de empresas catalanas, afectadas por el conflicto en Oriente Medio el segundo trimestre

Estudio del Idescat y la Cámara de Barcelona sobre el impacto del conflicto - IDESCAT

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 48,8% de empresas catalanas se declara afectado por el conflicto en Oriente Medio en el segundo trimestre y un 8,8% cree que le afectará próximamente, según un estudio del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) y la Cámara de Barcelona.

El sector con la afectación más severa es la industria, con un 60%, seguido del comercio (50,5%) y la construcción (42,1%), informa el Idescat este miércoles en un comunicado.

Un 49,8% de las compañías encuestadas asegura haber sufrido una disminución de la demanda, y el 86,5% ha notado un encarecimiento del precio de compra de materias primas y otros suministros.

Alrededor de la mitad de las compañías (48,4%), además, ha notado paros o retrasos en el aprovisionamiento de suministros.

El encarecimiento ha sido del 5-10% en el caso del 42,3% de las empresas, aunque el 7,8% más afectado ha visto como los suministros se encarecían más de un 25%.

CÓMO LO AFRONTAN

Las medidas que han adoptado o piensan adoptar para hacer frente al incremento de precios son, principalmente, asumir pérdidas o menos beneficio (75,6%) y trasladar el encarecimiento a los precios finales (60,9%).

Los sectores de la construcción y la hostelería son los más damnificados por lo que se refiere a la asunción de pérdidas o menos beneficios, con una afectación del 81,9% y el 89,3% respectivamente.

Pese al impacto negativo registrado, un 76% prevé que los incrementos de precios derivados del conflicto dejen de ser significativos a lo largo de este año o en el primer semestre de 2027.