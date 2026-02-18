El 49,2% de la población del área de Barcelona trabaja en un municipio distinto al de residencia

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde la terraza-mirador de las Piscinas Municipales de Montjuic. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 49,2% de la población metropolitana con empleo trabaja en un municipio distinto al de residencia, según la Encuesta de Cohesión Urbana (ECURB) 2025 elaborada por el Institut Metròpoli a petición del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), realizada a 3.838 personas entre el 5 de mayo y el 16 de junio de 2025.

El instituto lo ha explicado en un comunicado este miércoles en el que detalla que el 40,9 % estudia también en otro municipio metropolitano.

El informe señala que el 32,5 % de la población realiza actividades culturales fuera de su municipio, mientras que el barrio sigue siendo el espacio de referencia para comprar alimentos frescos y envasados, acudir al médico de familia y hacer gestiones bancarias.

MOVILIDAD Y TERRITORIO

La encuesta concluye que la movilidad residencial alcanza "máximos históricos" con un 23,8 % de población que ha cambiado de vivienda en los últimos 5 años y que el 69,4 % de quienes se mudan lo hacen dentro del mismo municipio.

Los motivos económicos o forzados por la vivienda crecen hasta el 23,9 % en 2025 tras décadas de aumento y se suman a razones como la formación de una nueva unidad familiar o la mejora del entorno residencial.

SATISFACCIÓN Y ACCESO A LA VIVIENDA

El 85,8 % de la población metropolitana declara estar satisfecha o muy satisfecha con su barrio con niveles más altos en Barcelona (88,6%) y la segunda corona (86%) y ligeramente inferiores en la primera corona (82,9%).

El 79,1% considera difícil encontrar vivienda asequible en su barrio, un hecho sobre el que el responsable de Cohesión Social y Urbana del Institut Metròpoli, Sergio Porcel, afirma que "la percepción de dificultad ha aumentado significativamente entre 2017 y 2025".

La encuesta muestra que dicha percepción es más elevada en Barcelona (80,1 %) y disminuye en la primera corona (78,1 %) y en la segunda corona metropolitana (73,9 %).

EXPECTATIVAS DE CAMBIO RESIDENCIAL

El 30,1 % de la población prevé cambiar de vivienda en los próximos cinco años con una reducción de esta expectativa en Barcelona (33,1 %) y un aumento en la segunda corona (28,1 %).

La mitad de quienes prevén mudarse lo hacen para mejorar la vivienda o el entorno un motivo que ha pasado del 30,7 % en 2017 al 49,2 % en 2025 consolidando una tendencia al alza en la serie histórica iniciada en 1985.