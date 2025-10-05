La 4a edición del Mahou Bravas Fest Barcelona recibe más de 30.000 visitantes en el Poble Espanyol

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 4a edición del Mahou Bravas Fest Barcelona, celebrada desde el viernes en el Poble Espanyol, ha recibido más de 30.000 visitantes y ha ofrecido las recetas de bravas de 14 restaurantes, informa la organización este domingo en un comunicado.

Durante el festival se han utilizado 10 toneladas de patatas (unas 42.000 raciones de bravas servidas) y más de 15.000 otras tapas variadas, mientras que se han consumido más de 25.000 litros de cerveza Mahou.

Además, el gastrobar de cocina creativa y tradicional de Vic 'Xinvic' se ha llevado el premio a las mejores bravas de Barcelona por el voto del público, y el restaurante vietnamita del Eixample de Barcelona 'Món Viêt' ha recibido el premio otorgado por el jurado.