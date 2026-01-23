Unos 50 maquinistas de Rodalies se concentran para pedir más garantías tras el corte de la R1

Concenctración de maquinistas de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona este viernes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 de maquinistas de Rodalies se han concentrado de forma espontánea este viernes en la estación de Sants de Barcelona para pedir más garantías en su trabajo, tras un nuevo corte esta tarde en la R1 por un desprendimiento.

"Lo que no puede ser es que se nos garantice unos certificados que dicen que todo está correcto, no solo para nosotros, si no para los 90.000 viajeros diarios de Rodalies, y que después un compañero que está haciendo su trabajo se encuentre un desprendimiento y quizá hoy hubiera habido otra noticia de que ya no está", ha afirmado en nombre de los maquinistas, Elisabet Ramos.

Ha añadido que muchos compañeros están cogiendo la baja porque sienten miedo e inseguridad, un hecho que ha considerado "inadmisible", y ha lamentado que algo está fallando en el sistema.