50 pymes participan en el 15 programa Accelera el Creixement de Pimec y la Diputación de Barcelona

Los participante sen el 15 programa Accelera el Creixement - PIMEC

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

50 pymes participan en la 15 edición del programa Accelera el Creixement de Pimec y la Diputación de Barcelona, informa la patronal en un comunicado este viernes.

Los participantes han sido seleccionados entre 82 candidaturas y la nueva edición se inició este jueves con un acto institucional.

Durante los próximos 9 meses, las empresas recibirán acompañamiento experto y personalizado en áreas "clave" de gestión para diseñar un plan estratégico que les permita crecer.

El servicio de consultoría tiene un coste de 5.500 euros, aunque cuenta con una bonificación pública, por lo que las empresas participantes solo aportan 750 euros.

Las empresas recibirán apoyo y asesoramiento para identificar las palancas que pueden ayudar a hacer crecer su negocio a medio y largo plazo.