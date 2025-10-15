Unas 500 personas cortan la Gran Vía de Barcelona en plaza Universitat por la huelga por Palestina. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas cortan el tráfico este miércoles desde las 11 horas la Gran Vía de Barcelona a la altura de plaza Universitat de Barcelona por la huelga general por Palestina.

Se trata del piquete central en la capital catalana de la huelga en apoyo al pueblo palestino tras el acuerdo de paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los manifestantes han gritado consignas como 'Free Palestina', 'Les terres robades seran recuperades' y 'No és una guerra, és un genocidi'.

El piquete se ha producido una hora antes de que dé comienzo a las 12 la manifestación de estudiantes, convocada en la misma plaza Universitat, previa a la manifestación unitaria a las 18 horas.