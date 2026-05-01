Unas 500 personas se manifiestan en Girona por el 1 de Mayo, según el ayuntamiento

GIRONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas han participado en la manifestación convocada este viernes por los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya con motivo del 1 de Mayo en Girona, según han informado fuentes municipales.

La manifestación ha empezado en la plaza de la Independència y los participantes han recorrido el camino hasta la plaza del Vi, donde ha finalizado.

Después de la manifestación se ha celebrado una comida popular en los Jardins de les Pedreres y están previstas actividades durante toda la tarde con la participación de entidades sociales.