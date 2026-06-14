5.000 personas participan en la Cursa dels 150 anys de Estrella Damm

Imagen de la Cursa dels 150 anys de Estrella Damm - ESTRELLA DAMM

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

5.000 corredores participaron este sábado en la Cursa dels 150 anys de Estrella Damm celebrada en el Prat de Llobregat (Barcelona), en una de las citas destacadas del programa conmemorativo por los 150 años de la compañía, informa en un comunicado este domingo.

La salida y la llegada de la prueba de 5 kilómetros se situó en la Granja de la Ricarda, con los participantes realizando un recorrido por puntos emblemáticos del entorno del Prat de Llobregat, incluido el paso por las instalaciones de la Fábrica de Estrella Damm.

La victoria en categoría masculina fue para Pau Capdevila y, en categoría femenina, para Alba Trigueros y, una vez finalizada la prueba, los participantes pudieron disfrutar de una 'botifarrada' popular y el concierto de Alfred Garcia, además de una sesión de DJ.