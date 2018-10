El 51 Festival de Sitges abrirá una edición con Nicolas Cage, John Carpenter y Ed Harris

Publicado 04/10/2018 4:21:03 CET

Inaugurará con la nueva versión de 'Suspiria' de Luca Guadagnino

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 51 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra en Sitges (Barcelona), abrirá este jueves una edición con la presencia de los actores estadounidenses Nicolas Cage y Ed Harris y del director y compositor de bandas sonoras John Carpenter, y el director M.Night Shyamalan.

La cita, que se prolongará hasta el domingo 14 de octubre, se consagrará al legado del director Stanley Kubrick y su cinta '2001: Una odisea del espacio', además de conmemorar el estreno en 1978 de 'La noche de Halloween', de John Carpenter.

La inauguración del festival irá a cargo de la nueva versión del clásico de Dario Argento de 1977, 'Suspiria', dirigida en este caso por Luca Guadagnino y la actriz Tilda Swinton, que recibirá el Gran Premio Honorífico del festival.

También será Gran Premio Honorífico del Festival el director australiano Peter Weir, al que se le rendirá homenaje con la proyección de su icónica cinta 'El show de Truman', y también se homenajeará al protagonista de la cinta Ed Harris con el máximo reconocimiento del festival.

También serán merecedores del galardón el actor Nicolas Cage, que aterrizará en Sitges con la presentación de 'Mandy', de Panos Cosmatos, y el director Manoj Nelliyattu Shyamalan -- más conocido como M.Night Shyamalan--, que cerrará el festival con un avance de su nueva producción 'Glass', y la proyección de '2001: una osidea del espacio', de Kubrick.

Más allá de la alfombra roja, el festival acogerá la proyección de lo último de grandes nombres como Lars Von Trier, David Robert Mitchell, Gaspar Noé, Agnieska Smoczynska, Gareth Evans, Claire Denis y Lee Chang-dong.

TALENTO LOCAL Y SERIES

Como es habitual, el talento local se citará en el festival con producciones como 'El año de la plaga', adaptación de la novela homónima de Marc Pastor, con dirección de Carlos Martín Ferrera; el estreno mundial de 'Superlópez', con la adpatación de Javier Ruiz Caldera, y la segunda cinta del Dani de la Torre, 'La sombra de la ley'.

Las series también estarán presentes en el festival, con los primeros episodios de 'La maldición de Hill House' y 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', ambas de Netflix, 'Castle Rock' y el primer capítulo de la nueva temporada de 'The Walking Dead' (Fox).

Asimismo, habrá una fuerte presencia del cine iberoamericano con los filmes argentinos 'Animal', de Armando Bo II, y 'Muere, monstruo, muere', de Alejandro Fadel, además de la colombiana 'Siete Cabezas', de Jaime Osorio Márquez, y de la portuguesa 'Diamantino', de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt.

CINEMATOGRAFÍA JAPONESA

Como es tradición, la cinematografía japonesa será otro de los platos fuertes con 'Inuyashiki', de Shinsuke Sato, y adaptación del manga 'Hiroya Oku'; 'Laplace's Witch', de Takashi Miike, y 'Maquia: When the Promised Flower Blooms', un anime dirigido a cuatro manos del realizador Toshiya Shinohara y la guionista Mari Okada, que debuta en la dirección.

El cine norteamericano pisará el certamen con 'Elizabeth Harvest', de Sebastian Gutiérrez; 'Clara', de Akash Sherman; 'I Think We're Alone Now', de Reed Morano, y con Peter Dinklage y Elle Fanning.

Le seguirán 'Nancy', de Christina Choe, y con Steve Buscemi; 'Prospect', de Christopher Caldwell, y Zeek Earl, y 'The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot', de Robert D. Krzykowski.

También se proyectarán cintas de directores que repiten en el festival como Jim Hoskins, que volverá con 'An Evening with Beverly Luff Linn'; Agnieszka Smoczynska con 'Fugure', Mani Haghighi con 'Pig', y Colin Minihan con 'What Keeps You Alive'.