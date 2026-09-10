550.000 vehículos saldrán del área de Barcelona en el puente con un dispositivo especial

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit y la Divisió de Trànsit de los Mossos d'Esquadra desplegarán desde este viernes un dispositivo especial de movilidad por el puente de la Diada, en el que se prevé la salida de unos 550.000 vehículos del área de Barcelona desde el viernes y el regreso de 260.000 el domingo.

Según informa Trànsit en un comunicado este jueves, se prevén muchos desplazamientos por vías del litoral, ya sea a la Costa Daurada o la Costa Brava, por lo que las vías más afectadas serán la AP-7, B-23, B-30, C-17, C-58, C-65, C-32 y N-II.

Por ello, los Mossos d'Esquadra establecerán, tanto en las vías de máxima movilidad como en vías secundarias y allá donde se prevé más circulación, un total de 1.102 controles con la participación de 1.620 efectivos de tráfico en servicio ordinario.