Un 58% de catalanes se siente europeísta, 3 puntos más que en 2024, según una encuesta del CEO y PE

El vicepresidente del PE y eurodiputado del PSC, Javi López; el jefe de la Oficina del PE en Barcelona, Sergi Barrera, y el director del CEO, Juan Rodríguez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un 58% de los catalanes se siente muy europeísta (19%) y bastante europeísta (39%), lo que supone 3 puntos más que en la última encuesta realizada en 2024, después de las últimas elecciones europeas, según una encuesta realizada conjuntamente por el Centre d'Estudis d'Opinión (CEO) y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la UE.

Así se desprende de la segunda encuesta realizada en colaboración entre ambas instituciones, realizada con una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años, hecha entre el 23 de marzo y 13 de abril, con un margen de error real de +3%, y que han presentado este lunes el vicepresidente del PE y eurodiputado del PSC, Javi López; el jefe de la Oficina del PE en Barcelona, Sergi Barrera, y el director del CEO, Juan Rodríguez.

También ha descendido 6 puntos el porcentaje de personas que se considera poco europeísta en comparación con 2024, del 30 al 24%, y se mantiene un 13% de encuestados que no se sienten nada europeístas, mientras que un 5% prefiere no contestar.

Por franjas de edad, destaca un sentimiento europeísta de los jóvenes entre 18 y 24 años, con un apoyo del 65%, seguidos de la franja de los mayores de 65 años, que se sitúan en el 64%, y los de 25 a 34 años, con un 58%.

LA VOZ DE LOS CATALANES

Esto contrasta con la percepción de los catalanes sobre si su voz se tiene en cuenta en la UE, ya que un 44% considera que se tiene poco en cuenta y un 46% cree que no se tiene nada en cuenta, frente a un 9% que sí que percibe que se tiene muy en cuenta (1%) y bastante (8%).

En cuanto a la valoración del funcionamiento de la UE, un 37% creen que es positivo (34%) y muy positivo (3%), mientras que un 31% lo ven negativo (23%) y muy negativo (8%), y un 29% no lo perciben ni positivo ni negativo.

Pese a todo, un 69% de los encuestados creen que es positivo formar parte de la UE, frente a un 11% que lo ve negativo y un 19% que no cree que sea ni negativo ni positivo, y también hay un 77% de personas que querrían que el Parlamento Europeo tuviera un papel más importante que el que tiene ahora.

En cuanto a los temas que consideran prioritarios de cara a los próximos presupuestos europeos, el conocido como Marco Financiero Plurianual, un 53% de los encuestados priorizaría hacer frente a la crisis de vivienda, seguido del apoyo a la agricultura y al mundo rural (46%) y la lucha contra el cambio climático (26%).

En materia de inmigración, un 33% se ha mostrado favorable a que haya una coordinación para una respuesta común entre todos los países, mientras que un 30% prefiere reforzar más el control de las fronteras exteriores, seguido de un 14% que quiere facilitar más la acogida y protección de las personas que llegan y un 11% que prefiere que se apoye a los países que reciben más llegadas de inmigrantes.

JAVI LÓPEZ

El vicepresidente del PE ha señalado que "algunas percepciones negativas" que han aumentado con respecto a 2024 hacia la UE tienen que ver con la respuesta europea a la guerra de Gaza y el conflicto en Oriente Medio.

López ha criticado la "incapacidad" de la UE de dar respuesta ante los crímenes que se estaban cometiendo en Gaza, y ha señalado que la encuesta muestra que los europeístas reclaman una UE que responda a los problemas.