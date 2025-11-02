La 63 Fira de Mostres de Girona cierra con unos 57.000 asistentes y 281 expositores

Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 17:41

GIRONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 63 Fira de Mostres de Girona, celebrada del 29 de octubre hasta este domingo, ha cerrado con unos 57.000 asistentes y ha contado con la participación de 281 expositores, informa la organización en un comunicado.

El certamen, organizado por Fira de Girona, ha ocupado unos 7.900 metros cuadrados en el Palau Firal y en la zona del Parque de la Devesa de Girona.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha expresado que la feria es una "plataforma que permite dar a conocer, principalmente, las empresas de las comarcas gerundenses" y así generar un impacto económico importante en el territorio.

El Escenari Ponència ha agotado las entradas y ha registrado el pleno en la mayoría de actividades que ha acogido y también han llegado al máximo de ocupación los talleres impulsados por la Diputación de Girona para aprender a utilizar los desfibriladores externos automáticos (DEA).

Además, por tercer año consecutivo, la feria ha acogido un Espai Calma dirigido a personas neurodivergentes con el objetivo principal de ofrecer una zona libre de interferencias sensoriales, que durante los cinco días ha recibido la visita de más de 600 personas.

