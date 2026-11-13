El 65% de catalanes cree que el empeoramiento de la salud explica el alza de bajas, según el CEO

Archivo - Teleférico del Puerto de Barcelona desde Plaça de Catalunya en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los catalanes está total o más bien de acuerdo con que "el empeoramiento del estado de salud general explica el aumento de las bajas laborales", según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

En concreto, un 24% asegura estar totalmente de acuerdo con esta afirmación y un 41% se muestra más bien de acuerdo, frente a un 22% que está más bien en desacuerdo, un 11% totalmente en desacuerdo y un 2% que no contesta.

Son los datos de la segunda ola de la encuesta 'Òmnibus' del CEO de la Generalitat, publicada este viernes, realizada entre el 29 de junio y el 7 de septiembre con una muestra de 1.741 personas mayores de 16 años residentes en Catalunya y un margen de error de +2,31.

IMPACTO DE LA IA

En el mismo apartado sobre trabajo y ocupación, el 46% de los consultados tiene una percepción positiva (puntuaciones entre 6 y 10 en una escala de 0 a 10) sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de trabajo, situándose la nota media en un 5,3.

Por tramos, un 20% valora este impacto entre 8 y 10 (siendo el 10 totalmente positivo) y un 26% lo puntúa entre 6 y 7, mientras que un 24% le otorga un 5.

Por el contrario, el 30% expresa una percepción negativa (un 15% lo puntúa entre 0 y 2 y otro 15% entre 3 y 4).