El 68,2% de entes locales tramitó la Cuenta General de 2025 a tiempo en la Sindicatura de Comptes

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha informado este lunes que el 68,2% de los entes municipales tramitó la documentación dentro de plazo en 2025, 0,6 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior, según informa en un comunicado este lunes.

El órgano fiscalizador ha publicado el listado de corporaciones locales que han incumplido la obligación de tramitar la Cuenta general de 2025 en el plazo y la forma previstos en la normativa.

Por tipos, ha tramitado la Cuenta general el 68,5% de ayuntamientos, el 80,5% de 'consells comarcals', el 100% de diputaciones, el 73,9% de entidades municipales descentralizadas, el 42,9% de mancomunidades de municipios y el 100% de la entidad metropolitana.

La Sindicatura ha explicado que el listado de incumplimientos se actualiza todos los días y se recogen los entes locales que no han entregado la Cuenta general y los que lo han presentado fuera de plazo.

La Ley de la Sindicatura de Comptes establece que las corporaciones locales deben rendir cuentas en cada ejercicio a la Sindicatura antes del 15 de octubre del siguiente año.