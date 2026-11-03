70 expertos analizan en Barcelona "cómo proteger una sociedad cada vez más conectada" en la red

Momento del encuentro - TELEFÓNICA

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 70 representantes del ámbito académico, empresarial e institucional han analizado en Barcelona "cómo proteger una sociedad cada vez más conectada" en la red, informa Telefónica en un comunicado este martes.

La jornada ha sido organizada por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en el marco de la Red de Cátedras Telefónica, y se ha celebrado en el Movistar Centre de Barcelona.

El encuentro se ha articulado en torno a tres ejes: tecnología, personas y sociedad, con el objetivo de aportar ideas para un futuro más seguro.

El punto álgido de la jornada ha sido la mesa redonda 'Tendencias en ciberseguridad, IA y postcuántica', que ha reunido a profesionales de Telefónica, BSC-CNS, CaixaBank, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y Luxquanta.

La conversación ha abordado retos como el uso de la IA en los ciberataques y en la respuesta a incidentes, la transición hacia la criptografía postcuántica, el despliegue de la distribución cuántica de claves (QKD) o la coordinación entre el ámbito público y el privado para proteger el tejido productivo catalán.