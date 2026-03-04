El 71 Concurso Maria Canals reunirá a 60 pianistas de 25 países en Barcelona

La directora artística del festival, Yukiko Akagi. - MARIA CANALS

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 71 Concurso Internacional de Piano Maria Canals, que se celebrará en el Palau de la Música Catalana de Barcelona del 15 al 26 de marzo, reunirá a 60 pianistas de 25 países que competirán por un total de 80.000 euros en premios, informan los organizadores en un comunicado de este viernes.

Los finalistas se han seleccionado entre un total de 240 aspirantes de 44 países, cifra que dobla la del año anterior, y optarán, entre otros, al Primer Premio Fundació Occident, dotado con 25.000 euros y 4 conciertos remunerados en las temporadas estables de 5 orquestas españolas.

El Segundo Premio Maria Font de Carulla está dotado con 10.000 euros, y el Tercer Premio Fundació Vila Casas, con 6.000 euros.

NUEVA DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Este será el primer año del certamen bajo la dirección artística de Yukiko Akagi, también presidenta del jurado, que fue galardonada con el segundo premio del concurso en 2005 y ya había ejercido como jurado en ocasiones anteriores.

"Mi objetivo es mantener viva la tradición y la excelencia artística de concurso, pero trabajar para que continúe creciendo, evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos", ha afirmado Akagi.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

El 63% de los concursantes son hombres (38) y el 37% son mujeres (22), con una edad promedia de 24 años; Asia vuelve a tener un "peso destacado", con China (11 concursantes), Corea del Sur (9) y Japón (5) como representaciones más numerosas.

España cuenta con 4 representantes --procedentes de Valladolid, A Coruña y Cádiz--, así como un quinto pianista con doble nacionalidad francoespañola, de Alicante.

LA COMPETICIÓN

La competición se estructura en 2 pruebas eliminatorias, una semifinal y una Gran Final con orquesta, que se celebrará el 25 de marzo.

Las tres primeras fases se llevarán a cabo en el Petit Palau, mientras la final se celebrará en la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana, con la participación de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC).

Todas las pruebas son abiertas al público y permitirán escuchar un "amplio abanico" de obras que abrazan más de 300 años de historia de la música, desde el barroco hasta la creación contemporánea.

OFF CONCURS

El concurso Maria Canals desplegará un año más su programa de actividades divulgativas a través del Off Concurs, en el marco del cual instalará pianos de cola en espacios de la ciudad, como en el Port de Barcelona, el Liceu, el Palau Robert o la estación de metro Diagonal, entre otros.

Asimismo, ofrecerá la posibilidad de tocar un órgano de tubos, que estará disponible el 8 de marzo en el Saló de Tinell del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) y el 28 de marzo en la plaza Sant Felip Neri.