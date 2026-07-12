72 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro extremo de incendio este domingo

Mapa del Pla Alfa. - AGENTS RURALS

BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals de la Generalitat han activado este domingo el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio forestal en 72 municipios de 14 comarcas catalanas en Barcelona, Tarragona y Lleida, ha informado este domingo el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido Europa Press.

Las comarcas con municipios en riesgo extremo son el Vallès Occidental, Bages, Moianès, Alt Penedès, Baix Llobregat, Anoia (Barcelona), Baix Penedès, Alt Camp, Priorat (Tarragona), Noguera, Pallars Jussà, Garrigues, Alt Urgell y Solsonès (Lleida).

Además, hay 8 espacios naturales de Catalunya con restricción de acceso: Montsec d'Ares (Lleida), Montsec de Rubies (Lleida), La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida), Montserrat (Barcelona), Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona), Montsant y El Montmell-Marmellar (Tarragona).