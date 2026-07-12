Argentina 3 - 1 Suiza | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Argentina 3 - 1 Suiza: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de julio de 2026.

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Argentina ha ganado este lunes por 3-1 a Suiza en el Kansas City Stadium, en un encuentro donde los sudamericanos mostraron su superioridad en el control del balón y en las oportunidades de gol. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el minuto 10, asistido por Lionel Messi. Suiza logró empatar en el minuto 67 con un gol de Dan Ndoye, pero la expulsión de Breel Embolo en el minuto 72, tras recibir una segunda tarjeta amarilla, dejó a los suizos en desventaja numérica. Argentina aprovechó esta situación para retomar la ventaja en la prórroga con un gol de Julián Álvarez en el minuto 112, asistido por José López, y selló la victoria con un tanto de Lautaro Martínez en el minuto 120+1. La expulsión de Embolo fue un punto de inflexión en el partido, permitiendo a Argentina capitalizar su ventaja numérica en el tiempo extra.

El equipo local dominó el encuentro con un 59% de posesión y 22 remates, frente a los 11 de Suiza, destacando la actuación de Lionel Messi como el jugador más participativo en el ataque argentino. A pesar de la intervención del VAR en el minuto 72, que confirmó la expulsión de Embolo, no se señalaron penaltis a favor de ningún equipo. Con esta victoria, Argentina avanza a la siguiente ronda del torneo, mientras que Suiza queda eliminada. El partido contó con la presencia de 69,045 espectadores, quienes presenciaron cómo Argentina se impuso con claridad en el marcador y en el juego.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARGENTINA 3 - SUIZA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, min.85), Cristian Romero (Nicolas Otamendi, min.106), Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico (Nico Gonzalez, min.78), Leandro Paredes (Jose Lopez, min.110); Rodrigo De Paul (Lautaro Martinez, min.85), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez (Thiago Almada, min.91); Lionel Messi, Julian Alvarez.



SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Ardon Jashari, min.96), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Eray Coemert, min.90+5); Remo Freuler (Ruben Vargas, min.115), Granit Xhaka, Djibril Sow (Silvan Widmer, min.86), Fabian Rieder (Miro Muheim, min.86), Dan Ndoye (Zeki Amdouni, min.86), Breel Embolo.



--GOLES.

1-0, min.10: Alexis Mac Allister (Lionel Messi) .

1-1, min.67: Dan Ndoye (Ricardo Rodriguez) .

2-1, min.112: Julian Alvarez (Jose Lopez) .

3-1, min.120(+1): Lautaro Martinez.





--ÁRBITRO.

Joao Pinheiro, asistido en las bandas por Bruno Jesus y Luciano Maia, en el VAR: Guillermo Pacheco y Juan Lara. Amonestó a Jose Lopez (min.114), Thiago Almada (min.97), Lautaro Martinez (min.98), por parte de ARGENTINA. Amonestó a Breel Embolo (min.44), y, además expulso por doble amarilla a Breel Embolo (min.72), por parte de SUIZA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.69: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Leandro Paredes (Argentina).



Min.71: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Argentina.



Min.72: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Leandro Paredes (Argentina).



Min.72: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Breel Embolo Suiza.





--ESTADIO.

Kansas City Stadium (69,045 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Argentina Suiza Goles 3 1 Remates Fuera 8 3 Remates 22 11 Pases Totales 606 424 Corners 8 2 Faltas 14 19 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 7 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 1 Ataques 119 106 Ataques Peligrosos 65 54 Centros 21 19 Saques de Banda 19 16 Saques de Portería 8 11 Tratamientos 3 0 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 21 18 Paradas 4 4 Contra Golpes 4 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-1 Switzerland 07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria









-Últimos Resultados de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-1 Switzerland 07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia 03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina









-Próximos partidos de Argentina.

