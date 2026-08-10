Un 72% de las organizaciones del Puerto de Barcelona tiene medidas para reducir residuos

Panorámica del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un 72% de las organizaciones del Puerto de Barcelona disponen de medidas para la reducción de residuos, según la memoria anual de sostenibilidad de la institución portuaria correspondiente a 2025.

El informe, llamado 'Positive Impact', recoge datos de 157 organizaciones de la comunidad portuaria y ha incrementado en un 6% los participantes respecto al año anterior hasta aglutinar el 30% del total, ha informado este lunes el Puerto de Barcelona en un comunicado.

Un 70,2% de las compañías participantes declara contratar el suministro de energía a fuentes renovables, 7 puntos más que en 2024, y cerca de un 40% genera la energía con placas fotovoltaicas, un porcentaje que en el año anterior estaba en el 25%.

Por lo que se refiere a la sostenibilidad social, el informe destaca que un 70% de las empresas dispone de medidas de flexibilidad laboral y un 60% tiene medidas para identificar las necesidades formativas de la plantilla y ofrece programas de formación para los trabajadores.

Además, un 67% cuenta con un Código Ético por escrito y un 62% ha aprobado medidas específicas de lucha contra la corrupción.