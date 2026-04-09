El 72,5% de las empresas españolas ve en la IA una aliada para mejorar su logística, según el CZFB

Archivo - Presentación de las edición 2025 del SIL - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 72,5% de las empresas españolas ve en la inteligencia artificial (IA) una aliada para mejorar su logística, según el 16 Barómetro del Círculo Logístico del SIL, salón que se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicado este jueves.

El documento recoge una encuesta en la que han participado directores y responsables de logística de empresas, y señala que la IA "es una herramienta que permitirá al personal de sus empresas ser más productivos y eficientes y que, para nada, repercutirá de manera negativa en las plantillas".

Así, el 76,6% de las empresas cuenta con alguna herramienta de IA o está en proceso de implementarla, y el 76,3% de las compañías que la usan ya lo hacían en 2025.

Por otro lado, la IA y la analítica predictiva han sido consideradas como las tecnologías más relevantes para los próximos 3 años por el 33,2% de los profesionales que han participado en la encuesta.

Las empresas también han señalado que la digitalización de los procesos en las operaciones logísticas es el área que requiere mayor mejora, seguida de la integración de sistemas, la planificación de la demanda y la gestión de proveedores de transporte.