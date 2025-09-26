EL 78% de economistas catalanes cree que la nueva oferta de BBVA por Sabadell "no es atractiva"

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 77,8% de los economistas catalanes cree que la nueva oferta de BBVA por Banco Sabadell "no es atractiva", según una encuesta realizada por el Col·legi d'Economistes de Catalunya, informa el ente en un comunicado este viernes.

En concreto, el 75,4% de las 1.074 respuestas apunta que la oferta no es atractiva por el precio, el 46,3% que no lo es por el grado de control que plantea y el 35,9% por el riesgo.

Además, el 18,9% ha señalado que la oferta "no es deseable desde el punto de vista fiscal" y el 65,5% aconseja a los accionistas de Banco Sabadell que no acudan a la primera OPA, mientras que el 8,4% insta a aceptar la oferta.

El 76,1% de los encuestados ha señalado que si la OPA sale adelante "afectará negativamente" a la economía catalana por el impacto en la capacidad de crédito de empresas y particulares, el cierre de oficinas bancarias, los posibles despidos y el debilitamiento del sector financiero catalán.

Por otro lado, el 33,5% de los economistas cree que el Gobierno no debería haber puesto condiciones a la operación; el 31,5%, que los requisitos son suficientes, y el 30,6% que debería haber impuesto más.