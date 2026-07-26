78 municipios catalanes están en peligro extremo de incendio forestal este domingo

Mapa de riesgo de incendio forestal en Catalunya para este domingo
Mapa de riesgo de incendio forestal en Catalunya para este domingo - GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 26 julio 2026 11:07
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BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78 municipios catalanes están en el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal este domingo.

El mayor peligro se concentra en Terres de l'Ebre y en el Camp de Tarragona (Tarragona) por la entrada de viento de mistral y de poniente, ha informado la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Otros 238 municipios están en peligro muy alto y 309 en peligro alto.

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