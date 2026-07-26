78 municipios catalanes están en peligro extremo de incendio forestal este domingo

Mapa de riesgo de incendio forestal en Catalunya para este domingo - GENERALITAT

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78 municipios catalanes están en el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal este domingo.

El mayor peligro se concentra en Terres de l'Ebre y en el Camp de Tarragona (Tarragona) por la entrada de viento de mistral y de poniente, ha informado la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Otros 238 municipios están en peligro muy alto y 309 en peligro alto.