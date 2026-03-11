80 alcaldes catalanes, la FMC y la ACM piden a Govern y Parlament cambios normativos en urbanizaciones con déficits

Alcaldes y concejales catalananes que han firmado el manifiesto para abordar el problema de las urbanizaciones con déficits - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 alcaldes catalanes, junto con la Federació Catalana de Municipis (FMC) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), han impulsado un manifiesto para pedir a la Generalitat y al Parlament cambios normativos, financieros y organizativos para afrontar los problemas de las urbanizaciones con déficits urbanísticos y no recepcionadas.

Lo han presentado este miércoles en el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, donde han explicado que no solo buscan resolver una problemática urbanística, sino garantizar derechos a los residentes en estas urbanizaciones, con una afectación estimada "de un 10% de la población" catalana.

La mayoría de estas urbanizaciones surgieron en las décadas de los 60 y 80 "en un contexto de crecimiento urbanístico rápido, a menudo sin planificación adecuada y con una intervención pública limitada", han lamentado en el manifiesto.

También han explicado que se construyeron sobre terrenos con orografía complicada, parcelaciones dispersas y carencias en servicios básicos e infraestructuras mínimas, y han asegurado que esta situación no se ha regularizado con el paso del tiempo, "convirtiendo estos ámbitos en focos de carencias urbanísticas y sociales graves".

Estos déficits afectan a elementos como el alcantarillado, la iluminación pública, las redes de agua potable, la pavimentación, la accesibilidad viaria, la adecuación de los espacios públicos y la seguridad.

"RIESGO DE VIABILIDAD FINANCIERA"

Los alcaldes han señalado que si los ayuntamiento deciden poner en marcha proyectos de urbanización y repercutir a los vecinos las cuotas correspondientes "no solo se condena económicamente a los residentes, sino que también se pone en riesgo la viabilidad financiera de los mismos ayuntamientos".

Han reclamado al Govern que redacte un plan director urbanístico de todas las urbanizaciones con déficits de Catalunya, que funcione como "herramienta marco para establecer criterios claros, homogéneos y aplicables en todo el territorio".

También proponen que se modifique la Ley de Urbanismo de Catalunya para dar respuesta a estas urbanizaciones, con criterios de viabilidad técnica y "reconociendo las especificidades de municipios pequeños, con capacidad económica limitada".

Además, han reclamado la creación de un fondo, con participación de la Generalitat e instituciones supramunicipales, que permita destinar recursos a los ayuntamientos para financiar la adecuación de las mismas y la redacción de proyectos urbanísticos, y han pedido que priorice a municipios pequeños y con menos capacidad económica.

Además, quieren que se establezcan mecanismos alternativos de financiación, como subvenciones y ayudas a las familias afectadas, y el acceso a "créditos blandos" del Institut Català de Finances (ICF) para vecinos afectados.

"DEJAR ATRÁS LA CRONIFICACIÓN"

"Es hora de actuar, es hora de dejar atrás la cronificación y apostar por una respuesta valiente", han concluido los 80 alcaldes firmantes, que impulsarán mociones en sus municipios que reclamen impulsar estas medidas.

En el acto, impulsado por los alcaldes de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), Albert Pla, y Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Xavier Santos, también ha intervenido el presidente de la FMC, David Bote, que ha defendido que la única solución posible es afrontar este problema mediante recursos materiales, técnicos y legales, y también ha criticado a quienes "claman contra la política de fiscalidad", ya que cuando se pide a las instituciones que arreglen problemas, los recursos salen de esta fiscalidad justa, ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de la ACM, Gerard Sabarich, ha reclamado que haya menos normativa y que sea más flexible para que facilitar la labor a los ayuntamientos, y también ha lamentado que los consistorios están afectados por una "financiación precaria" que les hace imposible abordar este tipo de problemáticas.