Unos 80 desalojados en la piscina municipal de Rubí (Barcelona) por una mezcla de productos tóxicos

Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas han sido desalojadas de la piscina muncipal de Rubí (Barcelona) después de que una mezcla accidental de productos tóxicos haya provocado una reacción que ha afectado a los usuarios, algunos con mareos y vómitos, aunque la fuga no ha afectado al exterior de las instalaciones, según ha informado Bombers de la Generalitat en un apunte en X recogido por Europa Press este miércoles

Por su parte, en otro apunte en X, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado que están atendiendo a entre 25 y 30 personas, entre ellas 5 menores leves y 20 menos graves y un hombre en estado menos grave, por lo que han desplazado 10 ambulancias.

Bombers ha desplazado a siete unidades que trabajan para ventilar las instalaciones y Protecció Civil ha activado en prealerta el plan Procicat.