Unas 80 personas participan en una actividad lúdica del Ayuntamiento de Lleida con el agua como eje

El alcalde accidental de Lleida, Carlos Enjuanes, en una de las actividades - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas, entre niños y familias, han participado en la actividad 'Jocs Refrescants' del Ayuntamiento de Lleida, este domingo en el Parc de la Mitjana, con propuestas lúdicas y educativas con el agua como eje central.

La propuesta, que ha contado con la presencia del alcalde accidental, Carlos Enjuanes, se ha basado en la importancia del agua para el parque, la biodiversidad y la vida, y la fauna y flora del parque, ha informado la Paeria de Lleida en un comunicado.

Las próximas Ecoactividades se llevarán a cabo el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, con una nueva edición de la 'Batnight', la Noche de los Murciélagos, y un anillamiento de pájaros en los Aiguamolls de Rufea.

Las Ecoactividades se enmarcan dentro del proyecto URBAN-NAT Lleida, de renaturalización, adaptación al cambio climático y mejora de la biodiversidad de la zona urbana y periurbana de Lleida.

Este cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.